Sony, PlayStation VR2'nin tasarımını paylaştı

Sony, PlayStation VR2'nin tasarımını sonunda paylaştı. Tasarımda birçok değişiklik yapan Sony, kontrolcülerinde de büyük değişiklik yaptı. PlayStation VR1'e kıyasla daha sade bir görünüşe sahip olan PlayStation VR2 duyuruldu.

PS VR2'de gözlüğün için lens ayar kadranı gibi yeni özellikler ekleyerek konforu birkaç adım daha ileri taşıyan Sony, böylece kullanıcıların görüşlerini optimize etmek için gözlerinin arasındaki lens mesafesine uyma seçeneğine de sahip olacaklar.

PS VR2 gözlüğün ve PS VR2 Sense kontrol cihazıyla benzer bir şekle sahip olduğunu ve eşleşen bir "küre" görünümünü aldığı fark ediliyor. Dairesel küre şekli, oyuncuların sanal gerçeklik dünyasına girdiklerinde hissettikleri 360 derecelik görünümü temsil etmektedir.

"PlayStation VR2 kulaklığın tasarımı üzerinde çalışmaya başladığımda, ilk odaklanmak istediğim alanlardan biri, PS5 konsolundaki hava akışına izin veren havalandırma deliklerine benzer şekilde, havayı dışarı çıkarmak için kulaklıkta bir havalandırma oluşturma fikriydi. Mühendislerimiz bu fikri, oyuncular VR oyunlarına dalmışken havalandırmaya izin vermenin ve lensin sislenebilmesini önlemenin iyi bir yolu olarak ortaya attı. Bunu başarmak için birçok tasarım kavramı üzerinde çalıştım ve son tasarımda, entegre havalandırmayı içeren kapsamın üst ve ön yüzeyi arasında biraz boşluk olduğunu görebilirsiniz. Bunun nasıl ortaya çıktığı ve şimdiye kadar aldığım olumlu geri bildirimlerden gerçekten gurur duyuyorum. Umarım PlayStation hayranlarımız da aynı fikirde olur ve denemeleri için sabırsızlanıyorum."

– Yujin Morisawa, Kıdemli Sanat Yönetmeni, SIE