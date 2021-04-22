Sony, PlayStation Plus Video Pass duyurusu yapmaya hazırlanıyor
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Sony, PlayStation Plus Video Pass duyurusu yapmaya hazırlanıyor

Sony, PlayStation Plus Video Pass duyurusu yapmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Sony, bir video duyuru yapma hazırlığı içinde bulunurken videonun konusu PlayStation Plus Video Pass ile ilgili olması merak uyandırdı.

Oyunseverleri heyecanlandıran haber Sony'den geldi! PlayStation Plus Video Pass ile ilgili bir video hazırlığı içinde olduğunu duyuran Sony, kullanıcıları heyecanlandırdı.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus aboneliği kapsamına film ve dizi gibi içerikleride katmayı düşünüyor.

PlayStation Plus Video Pass, PlayStation Polonya web sitesi üzerinde görüntülendi. 22 Nisan 2021- 22 Nisan 2022 tarihleri arasında tüm PlayStation Plus üyelerinin bundan faydalanabileceği yazmakta. Detaylar şu an bilinmezliğini koruyor.

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