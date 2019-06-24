Sony, PlayStation 5'te Yükleme Ekranlarını Ortadan Kaldırmak İçin Uğraşıyor

Sony'nin ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusuna göre şirket, yeni nesil konsollarında yükleme ekranlarını ve geçişleri yok etmek için çalışıyor. Bu fikrin mantığında ise, PlayStation 5 gibi gelecek nesil bir oyuncu konsolunda, oyunun çevresini farklı segmentlere bölerek yumuşak geçişlerle sistemi biraz daha serbest bırakma düşüncesi var.

Oyunlar gittikçe büyük ve karışık hale gelmeye devam ederken, doğal olarak yükleme ekranı da uzun vakitler alarak bir sorun haline geliyor. Bunu sorunu çözmenin de önemi, bu durumda artıyor. Bazı geliştiriciler bu sorunun önüne geçebilmek için yükleme ekranlarını olabildiğince küçültmeye başladılar ve yok etmeye çalışıyorlar. Buna örnek olarak Sony'nin kendi oyunu olan God of War'u gösterebiliriz. Geçen sene PS4'e çıkan oyunda yükleme ekranları, oynanış sırasında giren ara sahnelerle ortadan kalkabilmişti.

Bu özellik PS5'e gelecek olsa da olmasa da Sony, konsolunun donanımına büyük iyileştirmeler yaparak Microsoft'un Project Scarlett'inden daha güçlü olması için uğraşıyor. PS4'ün mimarlarından biri olan Mark Cerny'nin bu yılın başlarında söylediğine göre, PS5, yükleme sürelerini kısaltacak olan GDDR6 RAM ile birlikte gelecek. Aynı zamanda sistemin içerisinde SSD'yi de barındaracağı söylemleri ortalıkta dolaşıyor.