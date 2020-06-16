Sony PlayStation 5 Special Edition Tasarımı ile Baştan Çıkaracak Sony geçtiğimiz günlerde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 modelinin tasarımını gözler önüne sermişti.

Sony geçtiğimiz günlerde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 modelinin tasarımını gözler önüne sermişti. Nitekim kullanıcıları ikiye bölen tasarımı sevmeyenlerin sayısı, en az sevenler kadar fazla. Eğer siz de yeni nesil konsolun tasarımı konusunda bazı endişeler taşıyorsanız, Sony PlayStation 5 Special Edition modellerinizi beklemenizde fayda olabilir.

Sony PlayStation 5 Special Edition Nasıl Olacak?

Matt MacLaurin tarafından yapılan bir açıklamaya göre PlayStation 5, önceki modellere kıyasla çok daha cazip ve radikal farklılıklara sahip special edition modelleri ile karşımıza çıkacak. Bu özel sürümlerin tam olarak nasıl görüneceği konusunda hiçbir fikrimiz olmasa da tasarımla bazı sorunları olan kişiler için iyi bir alternatif olabilir.

Bununla birlikte özelleştirme seçenekleri yalnızca kasada değil, cihazın arayüzünde de geniş bir şekilde sunulacak. Mevcut durumda PlayStation 4, kullanıcılara arayüz renklerini değiştirebilme ve belirli arka plan temalarını kullanabilme şansı sunuyor. MacLaurin, yeni modelde bunlardan çok daha fazlasının yapılabileceğini belirtmekte.

Önümüzdeki günlerde PlayStation 5 modelinin arayüzünün tanıtılmasını beklediğimiz için bu seçeneklerle ilgili daha fazla detaya ulaşmayı bekliyoruz. Ancak iş special edition modellerine geldiğinde ne kadar bekleyeceğimize dair hiçbir fikrimiz yok. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.