Sony, PlayStation 5'in Kimlere Hitap Edeceğini Açıkladı

Sony'nin yeni oyun konsolu olacak olan PlayStation 5, kısa bir süre önce resmileşti. Oyunseverler şimdi merakla bu yeni konsolu ne zaman kullanmaya başlayacaklarını merak ediyorlar. Ürünün çıkış tarihi resmi olarak duyurulmamış olsa bile, konsolla ilgili bazı resmi bilgilere sahibiz. Sony'nin CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni oyun konsollarının herkese uygun olmayacağını söyleyen bazı açıklamalarda bulundu.

Wall Street Journal gazetesine yeni oyun konsoluyla ilgili bir röportaj veren Yoshida, PlayStation 5'in en yeni özelliklere takıntılı olan oyunculara odaklanacağını ifade etti. Yoshida'nın bu sözlerinin, "PlayStation 5'in fiyatı beklenenden yüksek mi olacak?" sorusunun akıllara gelmesine neden olurken PlayStation CEO'su Jim Ryan'ın "PlayStation 5'in açıklanma süreci başlamak üzere." sözlerinden sonra gelmiş olması da sürecin başlamış olduğunun bir ispatı niteliğindeydi.

Ryan'ın bir teknoloji internet sitesine yaptığı açıklamalarda, oyun konsoluyla ilgili çok fazla bilginin söylendiği ancak bu bilgilendirmenin başka kaynaklar yerine Sony tarafından yapılması gerektiği ve oyunseverlerin de PlayStation 5 ile ilgili olarak Sony'yi takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Aynı açıklamalarda Ryan, PlayStation 5'in özelliklerine de dem vurdu. Ryan, PlayStation 5'in 4K çözünürlüğünde görüntüleri 120 Hz oynatabileceğini ve kendi Surround ses sistemine sahip olacağını açıkladı. Buna ek olarak Ryan, PlayStation 5'in 'Nesiller Arası Oyun' olarak isimlendirdikleri bir özelliğe de sahip olacağını ve bu özelliğin PlayStation 4 için üretilmiş olan oyunların, yeni konsolda da oynanabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

Yapılan tüm bu açıklamalara rağmen Sony cephesinden bu yeni oyun konsolunun piyasaya ne zaman sürüleceğine dair en ufak bir açıklama gelmedi. Ancak bugüne kadarki söylentiler, Sony'nin yeni oyun konsolunu 2020 yılında piyasaya süreceğini ortaya koyuyor.