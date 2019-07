Sony, PlayStation 5 İçin Yeni Oyun Stüdyoları Satın Alıyor

Sony, oyun sektöründe pek çok önemli markaya sahip. Bu markalar arasında God of War, The Last of Us, Uncharted gibi oyunlar da bulunuyor. Peki bu markalar ve bu oyunları yapan stüdyolar Sony için yeterli mi? Sony, şu anda bu soruya cevap arıyor.

Söylentilere göre Sony, şu anda yeni oyun stüdyolarını bünyesine katmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Hali hazırda gayet iyi oyunları olan firmaya belli ki bu sayı Japon devi için yeterli değil. Sony Interacitve'in CFO'su Jim Ryan, başka oyun stüdyoları ile birleşme ya da satın alma planlarından bahsetti.

Görünüşe göre Sony, Google Stadia'dan da etkilenerek bu işe girişmeye karar verdi. Ryan, yeni servislerle beraber konsol içeriklerinin "her zamankinden daha önemli" hale geldiğini söylüyor. Stadia, geleneksel konsolları işlevsiz hale getirecek. Bu nedenle Sony, tek oyunculu hikayelere odaklanıyor.

Yeni firmaların sektöre umutla girdiklerini ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Ryan, 25 yıllık tecrübeleri ve büyük bir mal varlıkları olduğunu söylüyor.

PlayStation 5 artık ufukta gözüküyor. Neredeyse anında yüklenen oyunlar, 8K grafikler ve ışın izleme teknolojisi ile Sony, yeni konsolunun gerçek bir güç gösterisi olmasını istiyor.