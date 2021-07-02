Sony, Nixxes Software'i Bünyesine Kattı

PlayStation ailesi yeniden büyüdü.

PlayStation ailesi yeniden büyüdü. Sadece iki gün önce, yakın zamanda piyasaya sürülen Returnal'den tanınan Housemarque'ın Sony'nin ekibine katılacağını . Hemen ardından, Nixxes Software'de Sony ailesine katıldı. Haber, PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst tarafından Twitter'da .

Nixxes Software, çeşitli platformlar için oyun portları hazırlamaya odaklanan Hollandalı bir stüdyo. Böyle bir şirketin PlayStation ekibine eklenmesi, Sony'nin PlayStation oyunlarının daha fazla PC versiyonuna yatırım yapma konusunda ciddileştiğini gözler önüne serdi. Haziran ayının başında Hulst, gelecekte PC'de daha fazla PlayStation oyunu oynayabileceğimizi açıklamıştı. Ancak bunun, tüm bu oyunların aynı anda her iki platformda da görüneceği anlamına gelmediğini de söyleyelim.

Bluepoint Games ise Sony ile ilişkili olmadığını şiddetle vurgulayan bir stüdyo. Şirketin Twitter'daki tamamen bağımsız olduğunu okuyabiliyoruz. Bu, büyük olasılıkla Housemarque'ın satın alımının açıklandığı gün meydana gelen duruma bir yanıt. O gün, Bluepoint'in de PlayStation ailesine katıldığına dair bir duyuru çevrimiçi olarak göründü. Ancak bu duyuru çok hızlı bir şekilde kaldırıldı.

Bu güne kadar bu sadece bir hata mıydı, yoksa iki şirket arasındaki anlaşma son anda mı bozuldu bilmiyoruz. Bu etkinliğin arka planı muhtemelen yakın zamanda bilinmeyecek Şimdilik tek bildiğimiz, Bluepoint Games'in bağımsız kaldığı ve Nixxes Software'in Sony'nin ortağı olarak yerini aldığı. Bakalım bu iki şirketin ortaklığının sonuçlarını ne zaman göreceğiz.

Kaynak: Turkmmo