Sony'nin Sarılabilir Ekranlı Bir Tablet Üzerinde Çalıştığı Söyleniyor

Akıllı telefon sektörü bu yıl en çok, katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde yoğunlanlaştı. Samsung yeni akıllı telefon modeli Galaxy Fold'u duyurarak ön plana çıktı. Ardından Çinli üretici Huawei, Mate X'i duyurdu. Şimdi ise Japon teknoloji devi Sony'nin, yuvarlanabilir ekranlı bir tablet üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Sony ile ilgili olarak ortaya atılan bu iddiaların sahibi, genelde Samsung hakkında yaptığı duyurularıyla bilinen Max J. Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla Sony'nin yuvarlanabilir ekranlı tabletini duyuran Max J., bu tabletin özelliklerini ve tablette kullanılacak olan ekran teknolojisini de açıkladı.

İşte Sony'nin yeni tableti böyle görünecek;

Bu görsel, Samsung'un 2016 yılında tanıtmış olduğu katlanabilir, yuvarlanabilir bir ekranın prototipi. Ancak Max J., Sony'nin tabletinin genel hatlarıyla böyle olacağını söylüyor. Ayrıca iddialara göre Sony, ekran panelini LG Display'den temin ediyor.

Sony'nin yeni tabletinin donanımsal özelliklerine gelecek olursak; bu tablette Snapdragon SM7250 ya da Snapdragon 855 işlemci kullanılacak. Ayrıca tablet, 10x zoom özelliğine sahip olan bir kameraya sahip olacak ve batarya kapasitesi ise 3.220 mAh olacak.

Max J.'nin ifadelerine göre Sony, yeni tabletini aralık ayı içerisinde veya 2020 yılının başlarında duyuracak. Elbette bunların şimdilik bir iddia olduğunu hatırlatmakta fayda var. İlerleyen dönemlerde, Sony'nin böyle bir ürün tanıtıp tanıtmayacağını hep birlikte göreceğiz.