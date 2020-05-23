Sony'nin 'Days of Play 2020' Etkinliği Başlıyor! Tarih Verildi
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Sony'nin 'Days of Play 2020' Etkinliği Başlıyor! Tarih Verildi

Sony, 'Days of Play 2020' adlı indirim kampanyasının ne zaman başlayacağını açıkladı. 25 Mayıs'ta başlayacak olan etkinlik 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Sony'nin 'Days of Play 2020' Etkinliği Başlıyor! Tarih Verildi
23.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:49

Sony, 'Days of Play 2020' adlı indirim kampanyasının ne zaman başlayacağını açıkladı. 25 Mayıs'ta başlayacak olan etkinlik 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Days of Play 2020, 25 Mayıs'ta Başlıyor!

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek haberi verdi. Heyecanla beklenen indirimlerin birkaç gün sonra başlayacağı açıklandı.

Sony tarafından oyun konsolları için her yıl düzenlenen Days of Play etkinliği, konsol meraklılarının en sevdiği etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Days of Play indirim kampanyası kapsamında belirli günler arasında kullanıcılara indirimli ürünler sunuluyor.

Bir süredir heyecanla beklenen Days of Play 2020'nin resmi başlangıç tarihini duyuran Sony, indirim kampanyasının 25 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Bu yılki etkinlikte Sony yapımı bazı PS4 oyunlarının ve PS Plus aboneliklerinin indirime girmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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