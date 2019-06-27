Sony, Microsoft ve Nintendo, Trump'ın Çin'e Uyguladığı Gümrük Vergilerini Protesto Etti

Dünyanın en büyük konsol üreticileri olan Sony, Microsoft ve Nintendo, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin sonucunda oyun sektörüne ciddi bir balta vurulduğu için ABD Başkanı Trump'ı protesto ediyor.

Üç şirketin yetkilileri bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi'ne toplu bir şikayet dosyası hazırladı. Şikayet dosyasında, video oyun konsollarına uygulanan gümrük vergileri sonucunda video oyun ekosistemine gelebilecek ciddi ekonomik zarardan söz edildi.

Şirketlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetimin, ABD fikir haklarını koruması ve ABD'nin yüksek teknolojideki liderliğini sürdürmesi konusundaki çabalarını takdir etsek de mevcut gümrük vergileri sonucunda ABD'li tüketicilere ve işletmelere verilen ciddi zarar, yönetimin bu alandaki gelişme amacının ilerlemesine engel olmaktadır."

Şirketler, Trump yönetiminin video oyun konsollarına ilişkin gümrük vergilerini kaldırmasını talep etti. Şikayet dosyasına göre ABD'nin video oyun endüstrisi, 2017 yılında toplamda 36 milyar dolarlık bir gelir elde ederken 2018 yılında %20'lik bir gelişme göstererek 43,4 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Oyun konsolu şirketleri, sert gümrük vergilerinin devamı halinde ülke içerisinde 220.000 kişiye istihdam sağlayan bu sektördeki iş olanaklarının riske gireceğini de ekledi.