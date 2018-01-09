Sony, Lg'ye Rakip Oldu!

Geçen yıla kadar LG, OLED TV piyasasındaki tek üreticiydi. Ancak 2017'de bir çok farklı marka OLED televizyonlarla rekabete katıldı, bu markalara arasında Sony de bulunuyordu. 2018 ile birilikte Sony bu piyasada şansını tekrar denemek için Sony Bravia A8F'yi geliştirdi. Tuhaf ismi dışında bu televizyon daha önceki Sony TV'lerin tüm iyi özelliklerine sahip olmakla beraber daha gelişmiş ve yenilikçi bir tecrübe sunuyor.

İLGİLİ HABER LG'den katlanabilir TV

Sony'nin bir önceki başarılı OLED TV'si A1E, obje tabanlı HDR uyarlamasıydı. Bu TV ile 4K HDR içerik izlemek çok iyiydi, ancak erişebileceğiniz içeriğin çoğunu HD SDR formatı oluşturuyordu. Sony'nin inanılmaz uyarlama teknolojisi sayesinde önceki nesil videolar sanki 4K HDR gibi görünebiliyor. Bu da süper bit haritalama ve çift veritabanı işlemi gibi teknolojiler sayesinde gerçek oluyor.

İLGİLİ HABER LG en büyük OLED TV'yi tanıtıyor

LG Display'e sahip her OLED TV için Sony X1 Extreme işlemci sayesinde önceki nesle ait içerikleri günümüz standartlarına taşıyabiliyor. Bu da Sony OLED TV'leri çok cazip hale getiriyor.

Tabii ki, en iyi görüntü kalitesini doğal 4K HDR içerikten alabilirsiniz. A8F sizi burada da yalnız bırakıyor ve Dolby Vision uyumlu ekranı sayesinde kaynak içerikten hiç bir detayın kaybolmasına izin vermiyor.

"Acoustic Surface" teknolojisi de A8F ile birlikte geri dönüyor. Bu özellik sayesinde, aşağı bakan hoparlörler yerine televizyonun tüm ön yüzü bir hoparlör gibi çalışıyor.

A8F'nin tek olumsuz sayılabilecek yanı, televizyonu yüksek tutan bir ayağının olmaması. Fotoğrafta gördüğünüz gibi TV, bulunduğu zemin ile aynı hizzada bulunuyor, bu da bazı kullanıcılar için biraz rahatsız edici olabilir.