Sony Kenarsıza-yakın Cepler Duyurabilir!

Sony birkaç ay içerisinde Berlin'de IFA'da bir etkinlik düzenleyecek. Yeni cep telefonları duyurması beklenen firma, bu kez cihazlarında partnerlerinin teknolojisinden faydalanabilir.



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Japan Display Inc (JDI) 2012'de kurulan ve akıllı cep telefonları gibi küçük cihazlar için ekranlar üreten bir firma. Firma, Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak bir girişimi ve yıllar içerisinde yukarıdaki gibi gelişmiş ekranlar üretti.



Weibo'daki bir kaynağa göre, cihazlar Japan Inc'nin yakın zamanda duyurduğu 2160 x 1080 çözünürlüklü ve 18: 9 görüntü oranlı Full Active ekranı kullanacak. Tamamen kenarsız olmasa da, çok ince köşe ve kenarlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.



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IFA'da tam olarak neyin açıklanacağını söylemek zor ama, piyasada Samsung'un Galaxy S8'i ve LG'nin G6'sı ile rekabet edecek bir 18: 9 cep telefonu daha görmek harika olacaktır.



