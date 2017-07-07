Sony Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Sony geçen hafta, başlamasının ardından iki haftadan kısa sürede, Android 7.0 Nougat'ı yaymayı durdurmuştu. Firmanın açıklamasına göre, over-the-air ulaştırma sisteminde küçük performans tutarsızlıkları saptanmış. Ama güncellemenin bu cihazlara ne zaman yeniden geleceğini söylememişti.



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Şimdi bekleyiş sona erdi. XperiaBlog'taki habere göre Sony, Android 7.0'i yeniden yaymaya başladı ve hatta şu iki cihaza biraz daha yeni derlemeler çıkardı:



-Xperia XA: build 33.3.A.0.131 (önceki 33.3.A.0.127)



-Xperia XA Ultra: build 36.1.A.0.182 (önceki 36.1.A.0.179)



Yayılma yeniden başlamasına rağmen, dünyadaki tüm uygun cihazlara ulaşması zaman alacak, telefon operatörü kilitli cihazlara ulaşması ise daha da uzun sürebilir.



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Sony son iki haftada, daha yeni Android 7.1.1 Nougat'ı Xperia X ve X Compact'a çıkarmıştı, yakın zamanda da Xperia Z5 ailesine, Z4 Tablet'e ve Z3 Plus'a çıkardı.



