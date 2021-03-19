Sony ile RTS dünyanın en büyük dövüş etkinliği Evo'yu satın aldı

Sony Interactive Entertainment ile Endeavor tarafından kurulan yeni espor organizasyonu RTS, dünyanın en büyük dövüş etkinliği Evolution Championship Series'in tüm varlıklarını ve haklarını satın aldıklarını duyurdu.

Sony ve RTS'nin bu girişimi sonrasında Sony Interactive Entertainment global rekabetçi oyun başkanı Steven Roberts açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı;

"Dövüş oyunları en başından beri PlayStation ve oyuncu topluluğumuz için hayati önem taşıyan bir parça oldu ve yıllar boyunca Evo ile ortaklıklarımızdan büyük heyecan duyduk. RTS ile birlikte yapılan bu ortak satın alım, Evo'nun kurucuları Tom ve Tony Cannon ve onların tutkulu dövüş oyunu topluluğuyla gerçekleştireceğimiz iş birliğinin yeni bölümünü başlatıyor."

Evolution Championship Series iş geliştirme patronu Mark Julio ise konu hakkında; "Evo hâlâ tüm platformlara açık. PlayStation ve RTS'deki ekipler, dövüş oyunlarını desteklememiz adına topluluğumuzla çalışmaya devam etmemize imkan sağlayacak." dedi.

Ortaya çıkan analizler sonucunda dövüş oyunlarının PlayStation konsollarından çok popüler olduğu görülüyor. 2020'de konsol kullanıcıları oyunları toplamda 1.1 milyar saat oynamış.

Evolution Championship Series kurucları Tony ve Tom Cannon ise, düzenlenecek etkinliklerle danışmanlık yapmaya devam edecekler.

İPTAL EDİLEN EVO ONLINE GERİ DÖNÜYOR!

Evo Online 2020 firmanın CEO'su Joey Cuellar'a karşı ortaya çıkan cinsel istismar suçlamalarından sonra oyun stüdyolarının iş birliklerini geri çekmesiyle iptal edilmişti. Ancak yapılan bu anlaşmaların ardından bu yıl Evo'nun geri döneceği duyuruldu.

Evo 2021 Online etkinliğinin Sony Interactive Entertainment ve RTS tarafından organize edileceği açıklandı. 6-8 Ağustos ile 13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik için girişler tamamen ücretsiz olacak. Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'dan oyuncular şu oyunlarda mücadele edecekler;