Sony, Horizon Forbidden West'i erteleyebilir!
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Sony, Horizon Forbidden West'i erteleyebilir!

Sony, Horizon Forbidden West'i erteleyebilir!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bloomberg muhabiri Jason Screier kişisel Twitter hesabı üzerinden Sony'nin önemli yapımlarından Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu olan Horizon Forbidden West'in çıkış tarihinin erteleneceği iddiasında bulundu.

PlayStation oyuncularının gönlünde taht kuran aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu olan Horizon Forbidden West, Bloomberg muhabiri ve oyun sektörünün önemli isimlerinden Jason Schreier tarafından belirtilene göre, 2022 yılına ertelenebilir.

Jason Schreier, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları için çıkacak olan oyun için erteleme kararı aldığını duyurdu. Sony tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ünlü ismin önceki sızıntıları göz önüne alındığında bu haberin doğru olduğu düşünülebilir.

Sony, Horizon Forbidden West'i erteleyebilir!

Oyunların COVID-19 pandemisi sebebiyle ertelenmeye başlaması sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Geçtiğimiz günlerde oyuncular tarafından beklenen oyunlardan biri olan Crimson Desert'ın ertelenmesi bunun bir örneğidir.

Sony, Horizon Forbidden West'i erteleyebilir!

HORIZON FORBIDDEN WEST ERTELENİYOR MU?

Aylar önce birçok oyun sızıntıcısı Horizon Forbidden West'in erteleneceğini söylemişti. Görüşüne göre bu iddialar Bloomberg muhabiri Jason Schreier'ın açıklamalarıyla desteklenmiş oldu.

Normalde Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen oyun için henüz resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı.Horizon Forbidden West çıkış tarihi gecikmesi, bu tatil sezonunda PlayStation oyuncuları için büyük bir boşluk yaratacaktır.

HORIZON FORBIDDEN WEST DUYURU FRAGMANI

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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