Sony, Her PlayStation Oyuncusunun Hayali Olan Bir Özelliği Patentledi

Oyun konsollarında ciddi bir pazar payına sahip olan Sony, PlayStation 5'in, sahip olduğu SSD sayesinde PlayStation 4'e oranla 19 kat daha az bekleme süresi yakaladığını göstermişti. Yeni patent ile birlikte bu hızların yalnızca bir başlangıç olabileceği ortaya çıktı.

Sony Interactive Entertainment, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Bürosu'na yeni bir patent başvurusunda bulundu. Sony, gönderdiği patent dosyalarında oyuncuların sinirini bozan yükleme ekranlarının tamamen yok edileceğinden bahsetti. Özelliğin PlayStation 5'e yetişebileceğine dair kuşkular bulunsa da PlayStation 5 Pro ya da PlayStation 6'da bu özelliğin bulunması bekleniyor.

Oyunlardaki yükleme ekranları, oyun içi mekanların parça parça yüklenmesi; bu sebeple yeni alanlara geçiş yaptığımızda yeni yüklemelerin ortaya çıkması sonucunda oluşuyor. Sony'nin patenti hayata geçerse devasa açık dünya oyunları hiçbir yükleme ekranı olmadan oynanabilir hale gelecek.

Konuyla ilgili olarak patent dosyasındaki bir maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Akıcı bir oyun için dinamik oyun yükleme yazılımı oraya çıkmıştır. Oyunun ortamındaki sınırlar (bölgeler) saptanmıştır. Yöntemde; oyundaki karakterin pozisyonu sonradan hesaplanır. Oyunda kullanılacak yeni ortam, karakter 'yükleme sınırını' geçtiği zaman belleğe yüklenmeye başlanır. Bu sayede kesintisiz bir oynanış elde edilir."

Yeni nesil konsollarda kullanılacak olan bu özelliğin birçok oyuncunun oyun deneyimini ciddi anlamda artırması ve açık dünya oyunlarını şekillendirmesi bekleniyor.