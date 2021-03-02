Sony, Fiyatı 49 TL Olan Ratchet & Clank'ı Ücretsiz olarak veriyor

Sony, Play at Home etkinliğinin ilk ücretsiz oyununu açıkladı. 2016 yılında piyasaya sürülen ve fiyatı 49 TL olan "Ratchet & Clank" isimli oyun kampanya kapsamındaki ilk ücretsiz oyun oldu.

Sony, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda yeni bir ücretsiz oyun kampanyası düzenleyeceğinden bahsetmişti. Şirketin pandemi nedeniyle başlattığı bu kampanya, "Play at Home" olarak isimlendiriyor ve kullanıcıların beğenebilecekleri bazı oyunlar ücretsiz olarak verilecek.

Play at Home kampanyası kapsamında ücretsiz hale getirilen Ratchet & Clank'ı ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros