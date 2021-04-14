Sony, Epic Games'e yaptığı yatırımlar ile dikkat çekti! Epic Games değeri kaç milyar dolar?
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Sony, Epic Games'e yaptığı yatırımlar ile dikkat çekti! Epic Games değeri kaç milyar dolar?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gamegar
Sony, Epic Games'e yaptığı yatırımlar ile dikkat çekti! Epic Games değeri kaç milyar dolar?

Epic Games, şirketin gelecekte daha iyi bir noktaya gelmesi için 1 milyar dolar fon toplandığını açıkladı. Bu yatırımlara Sony Group Corparation'dan aldıkları ek olan 200 milyon dolar stratejik yatırımda dahil durumda.

Sony Group Corporation geçen Temmuz ayında Epic Games'e 250 milyon dolar değerinde bir yatırım yaparak şirketten azınlık hissesi satın almıştı.

Epic Games'in söylediğine göre "Yatırım, halihazırda iyi anlaşan şirket arasındaki ilişkinin üzerine bazı eklemeler yapıyor ve teknoloji, eğlence ve sosyal bağlantılı online servislerin gelişimi hedeflerimizi güçlendiriyor."

Sony Group Corparation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida "Epic, önde gelen teknolojileriyle oyun ve dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrim niteliğinde deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak adına işbirliğimizi güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Epic Games CEO ve kurucusu Tim Sweeny ise "Epic ve Metaverse için vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılara minnettarız. Onların yatırımları Fortnite, Rocket League ve Fall Guys'daki bağlantılı sosyal deneyimler kurma çalışmalarımızı hızlandırmaya yardımcı olacak ve Unreal Engine, Epic Online Servisleri ve Epic Games Store ile oyun geliştiricilerini ve yaratıcılarını güçlendirecek." ifadelerine yer verdi.

EPİC GAMES DEĞERİ

Epic Games'in şuanki değeri ise 28.7 milyar dolar.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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