Sony, Epic Games'e 200 milyon dolar daha yatırım yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sony, Epic Games'e 200 milyon dolar daha yatırım yaptı

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Sony, Epic Games'e 200 milyon dolar daha yatırım yaptı

Epic Games, şirketin geleceğini güçlendirmeye devam ederken, şu zamana kadar 1 milyar dolarlık fon topladığını duyurdu. Steam ile rekabetinde zarara girdiği iddia edilen Epic Games, Sony'den yatırım almaya devam ediyor.

Epic Games yaptığı açıklamada, Sony'nin 1 milyar dolarlık finansman turunun bir parçası olarak 200 milyon dolar daha yatırım aldıklarını duyurdu.Buna ek olarak, Sony Group Corporation'dan aldıkları 200 milyon dolar yatırım da dahil.

Sony Group Corporation geçtiğimiz Temmuz ayında Epic Games'e yaptığı yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımının ardından şirketten azınlık hissesi de satın almıştı.

Yapılan bu yatırımların ardından açıklama yapan Epic Games, "Yatırım, halihazırda yakın olan iki şirket arasındaki ilişkinin üzerine ekleme yapıyor ve teknoloji, eğlence ve sosyal bağlantılı online servislerin gelişimi hedeflerimizi güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İNSANLARA YENİ EĞLENCE DENEYİMLERİ SUNACAĞIZ"

Sony Group Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida: "Epic, önde gelen teknolojileriyle oyun ve dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrim niteliğinde deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak adına işbirliğimizi güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Epic Games CEO'su ve kurucusu Tim Sweeny ise "Epic ve Metaverse için vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılara minnettarız. Onların yatırımları Fortnite, Rocket League ve Fall Guys'daki bağlantılı sosyal deneyimler kurma çalışmalarımızı hızlandırmaya yardımcı olacak ve Unreal Engine, Epic Online Servisleri ve Epic Games Store ile oyun geliştiricilerini ve yaratıcılarını güçlendirecek." diye belirtti.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sony, Epic Games'e 200 milyon dolar daha yatırım yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:50:47. #1.14#

title