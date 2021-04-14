Sony, Epic Games'e 200 milyon dolar daha yatırım yaptı

Epic Games, şirketin geleceğini güçlendirmeye devam ederken, şu zamana kadar 1 milyar dolarlık fon topladığını duyurdu. Steam ile rekabetinde zarara girdiği iddia edilen Epic Games, Sony'den yatırım almaya devam ediyor.

Epic Games yaptığı açıklamada, Sony'nin 1 milyar dolarlık finansman turunun bir parçası olarak 200 milyon dolar daha yatırım aldıklarını duyurdu.Buna ek olarak, Sony Group Corporation'dan aldıkları 200 milyon dolar yatırım da dahil.

Sony Group Corporation geçtiğimiz Temmuz ayında Epic Games'e yaptığı yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımının ardından şirketten azınlık hissesi de satın almıştı.

Yapılan bu yatırımların ardından açıklama yapan Epic Games, "Yatırım, halihazırda yakın olan iki şirket arasındaki ilişkinin üzerine ekleme yapıyor ve teknoloji, eğlence ve sosyal bağlantılı online servislerin gelişimi hedeflerimizi güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ İNSANLARA YENİ EĞLENCE DENEYİMLERİ SUNACAĞIZ"

Sony Group Corporation başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida: "Epic, önde gelen teknolojileriyle oyun ve dijital eğlence sektöründe yaratıcıları destekleyen devrim niteliğinde deneyimler sunmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yeni eğlence deneyimleri sunmak adına işbirliğimizi güçlendirmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Epic Games CEO'su ve kurucusu Tim Sweeny ise "Epic ve Metaverse için vizyonumuzu destekleyen yeni ve mevcut yatırımcılara minnettarız. Onların yatırımları Fortnite, Rocket League ve Fall Guys'daki bağlantılı sosyal deneyimler kurma çalışmalarımızı hızlandırmaya yardımcı olacak ve Unreal Engine, Epic Online Servisleri ve Epic Games Store ile oyun geliştiricilerini ve yaratıcılarını güçlendirecek." diye belirtti.