Sony'den Uygun Fiyatlı Bluetooth Kulaklıklar: WF-XB700 ve WH-CH710N

Sony, iki yeni Bluetooth ses ürünü WF-XB700 kulak içi kulaklık ve WH-CH710N kablosuz kulaklık duyurdu.

Sony WF-XB700 Özellikleri ve Fiyatı

Sony WF-XB700, kulak içi tasarıma sahip ve Sony'nin Extra Bass serisi ses ürünlerinin bir parçası. Sony'nin amiral gemisi WF-1000XM3'e benzeyen tipik bir kulak içi stili tasarımına sahip. WF-XB700, IPX4 dereceli tere dayanıklı bir tasarıma sahip ancak egzersiz sırasında düşmesini engellemek için bir kanatçık veya halkalar bulunmuyor. Sony'nin amiral gemisi WF-1000XM3'ün aksine aktif gürültü engelleyici özelliği bulunmuyor. Ayrıca gesture desteği yok, fiziksel tuşlarla kontrol sağlanıyor. Şarj kutusuyla birlikte 18 saate kadar kullanım sunuyor. Kulaklıkların kendileri 9 saate kadar dayanıyor. Siyah ve mavi renk seçenekleri olan ürünün fiyatı 130 dolar.

Sony WH-CH710N Kablosuz Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

WH-CH700N modelinin yükseltilmiş versiyonu diyebileceğimiz WH-CH710N, çift mikrofon yardımıyla gelişmiş gürültü engelleme özelliğine sahip. Yeni model önceki modelle aynı (35 saate kadar) pil ömrü sunuyor. Tasarım noktasında Sony'nin en yeni kulaklıklarıyla uyumlu olacak şekilde biraz güncellendiği görülüyor. Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelen ürünün fiyatı 200 dolar.