Sony'den PlayStation 5'in Ray Tracing Performansı İçin Yeni Patent

Sony tarafından kayıt ettirilen Mark Cerny imzalı yeni bir patent, Playstation 5'in ray tracing performansı için iyileştirmeler içeriyor.

Görüşüne göre Sony, Playstation 5'in ray tracing performansı için bir adım öteye taşıyacak yeni bir patent başvurusunda bulundu. VGC'deki habere göre, bir Twitter kullanıcı tarafından fark edildiği üzere PS4 ve PS5'in sistem mimarı olan Mark Cerny adıyla Sony Interactive Entertainment tarafından geçtiğimiz hafta yeni bir patent başvurusu yapıldı. Söz konusu patentin başlığında "Hızlandırılmış Ray Tracing için Sistem ve Yöntem" ifadesi yer alırken, patentin açıklamasında ise genel olarak PS5'in tracing (ışın izleme) performansı için iyileştirmeden bahsediliyor.

Yeni nesil konsolların bir önceki nesle kıyasla sahip olduğu yenilikler arasında oyunlardaki ışıklandırmalarda ve seslerde ray tracing (ışın izleme) teknolojisini destekleyecek donanıma ve yazılıma sahip olması bulunuyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X sahip olduğu ışın izleme teknolojisi ile oyunlardaki ışıklandırma ve yansımaları gerçeğe yakın şekilde simüle etmeyi hedefliyor. Öte yandan, bu teknoloji PC'deki modern ekran kartlarında daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

PS5'in birinci parti oyunlarından Spider-Man: Miles Morales ve Ratchet and Clank: Rift Apart ray tracing desteği sunan başlıca oyunlar. Ancak ray tracing açık olduğunda genellikle oyunların sunduğu çözünürlük ve saniye başına kare hızı (fps) desteği düşüş gösteriyor. Sony'nin yeni patenti bu durumu ortadan kaldırmayı ve daha yüksek ray tracing desteği ile daha güçlü oyun performansını bir araya getirmeyi amaçlıyor olabilir.

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