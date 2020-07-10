Sony'den Epic Games'e 250 Milyon Dolarlık Yatırım Sony, Fortnite geliştiricisi Epic Games'in azınlık hissesini satın alıyor. İki şirket arasındaki 250 milyon dolarlık anlaşma, PlayStation üreticisine şirkette azınlık hissesi verecek ve bu da Unreal Engine geliştirici platformuna yeni bir ortak getirecek.

Sony, Fortnite geliştiricisi Epic Games'in azınlık hissesini satın alıyor. İki şirket arasındaki 250 milyon dolarlık anlaşma, PlayStation üreticisine şirkette azınlık hissesi verecek ve bu da Unreal Engine geliştirici platformuna yeni bir ortak getirecek.

Sony, Epic Games'e 250 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yapılan anlaşmayla ilgili sunulan bir açıklamada şirketler "zaten yakın bir ilişkiye" sahip olduklarını ve yatırımın "işbirliklerini genişletmelerine" izin verdiğini dile getirdiler. Peki, Sony'nin 250 milyon dolarlık bu yatırımı Epic Games'in hangi oluşumlarını kapsıyor?

Sony Epic Games'e 250 milyon dolar yatırım yaptı

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida yaptığı açıklamada "Grafik gibi oyuncuların sevdiği bir alanlarda Epic'in güçlü teknolojisi Unreal Engine ve diğer yenilikler şirketi oyun motoru geliştirmenin ön saflarına yerleştiriyor" dedi ve şu şekilde ekledi: "Sadece oyunlarda değil aynı zamanda hızla gelişen dijital eğlence dünyasında tüketicilere ve sektöre değer katma fırsatını keşfedeceğiz."

Epic Games belki de Fortnite ile bilinmesine rağmen bu yatırım Sony'ye en popüler oyunlardan bazılarının arkasındaki teknolojide daha fazla yer almasına izin verecek ve Unreal Engine motorunun dijital eğlencesinde birlikte çalışma fırsatı sağlayacak. Sony ve Epic Games işbirliğinden gelecek yeni projeler ne olacak, birlikte göreceğiz.

Kaynak: Tamindir