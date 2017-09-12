Sony'den Akıllı Ofis Çözümü Nimway!

Sony'nin Avrupa'daki Tohum Hızlandırma Programı'nın (SAP) ilk işi olan Nimway hayata geçirildi. Nimway, bir sonraki toplantınıza giden yolu göstermek, müsait toplantı odaları bulmak ve iş arkadaşlarınızın yerini tespit etmek gibi, ofislerdeki yaygın sorunları çözen bir proje. Aynı zamanda yönetime ofisin gerçekte nasıl kullanıldığı konusunda da çok değerli içgörüler sunuyor.



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Nimway üzerine çalışmalar, birkaç yıl önce, küçük bir Sony Mobile Communications ("Sony Mobile") kullanıcı deneyimi tasarımcısı grubu tarafından, araştırma mühendisleri ile işbirliği içinde, faaliyet tabanlı iş ortamında birçok farklı bina arasında gidip gelmenin, iş arkadaşlarının yerini ve müsait toplantı odaları bulmanın yarattığı şirket içi sıkıntıları çözmek amacıyla başlatıldı. Potansiyel müşteriler ile yapılan görüşmelerde, birçok şirketin bu sorunlar ile karşı karşıya olduğu ve çalışanların her gün toplantı ve yol bulma ile ilişkili verimsizlikler yüzünden ciddi vakit kaybettiği görüldü.



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Sony Mobile, anlık toplantıları, dinamik iş birliklerini mümkün kılacak ve işyerindeki değerli zamandan tasarruf etmeyi sağlayacak modern çalışma yolları için tasarlanan kapsamlı bir dijital çözüm geliştirdi. Üç ana kullanım alanı şöyle:









Bir sonraki toplantıya zamanında ulaşmak



Müsait toplantı odalarını bulmak



İş arkadaşlarının yerini tespit etmek



Nimway Kıdemli Yöneticisi Lars-Gunnar Lundgren, "Dijital bir çalışma ortamı, tesis kullanımının iyileştirilmesine, daha yüksek verimliliğe, hatta yeni inovasyonlara yol açabilir. Sony olarak, Nimway ile geniş tüketici bilgi birikimimizi teknoloji becerilerimiz ve işletmelere yüksek kaliteli çözümler sunma tutkumuzla bir araya getiriyoruz" dedi.



Nasıl çalışıyor?



Nimway çözümü, Android ve iPhone için mobil uygulamaları, binalarınızdaki stratejik noktalara yerleştirilen dijital kat planları ile birlikte kullanıyor. Nimway, Sony'nin Bluetooth yol göstericiler ve kablosuz kullanım sensörleri ile çalışan birinci sınıf iç mekan konumlandırma teknolojisi üzerine kurulu.



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Çalışanlar, bir toplantı odasına veya iş arkadaşlarına hızlıca ulaşabilmek için mobil cihazlarını kullanıyor. Sadece bir dijital kat planına göre yürümek de yaklaşmakta olan toplantılarınız hakkında kişiye özel bilgi sağlayarak fazla çaba harcamadan buraya zamanında ulaşmanıza yardımcı oluyor.



Tesis yönetimi, Nimway veri analitik aracını kullanarak veriye dayalı kararlar almak için bu çözümden yararlanıyor. Nimway, oda ve alan kullanımını mahremiyete zarar vermeksizin takip ediyor. Ofisin nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sağlıyor ve ek toplantı odasına ihtiyaç duyulması veya yeterince kullanılmayan alanlar bulunması halinde tesis yönetimini bilgilendiriyor. Nimway, çalışanları bina genelindeki tüm boş odalar konusunda bilgilendirerek toplam oda kullanımını iyileştirdi.



Nimway, çalışmanın yeni ve daha esnek yollarını destekleyen dijital araçlar sağlayarak, faaliyet tabanlı işyerlerine ve daha büyük alanları sezgisel hale getirmeye yönelik geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek zorlukların üstesinden geliyor.



Ulaşılabilirlik



Sony, Nimway çözümünü bugünden itibaren Avrupa ülkelerinde kullanıma sunacak. Gerek Sony Mobile'ın Ar-Ge tesisinde gerekse kamu ve özel sektörden stratejik müşterilerde aktif olarak kullanılmakta olan Nimway, artık büyük ölçekli ticarileştirmeye uygun yüksek kaliteli bir ürün olarak öne çıkıyor.





















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Kaynak: Chip.com.tr