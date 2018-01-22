Sony de "Elveda" Diyor

3.5mm kulaklık girişini rafa kaldırmayan önemli telefon üreticilerinden biri de Sony. Ama bu durum, ortaya çıkan yeni belgelere bakılırsa çok yakında değişebilir. Sony'nin FCC'ye sunduğu ve PY7-21831A ID numarasını taşıyan gizemli bir cihazın çizimlerinde, 3.5mm kulaklık girişinin bulunmadığı dikkat çekiyor. Kulaklık girişi, diğer pek çok telefonda olduğu gibi, USB-C girişi ile birleşiyor.

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Belgede bahsi geçen telefonun hangi model olacağı şimdilik bilinmiyor. Ama tahminler, Xperia XZ Premium 2'yi işaret ediyor. Telefonun, Şubat ayında, MWC etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Belgede ayrıca, telefonun daha ince çerçevelere sahip olacağı görülüyor. 5.7 inç'lik ekran, 152.79 x 72.42mm boyutlarının içerisine sığdırılmış durumda. Bu sayede, çerçevelerin iyice inceleceğini görmek pek de zor olmuyor.