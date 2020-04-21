Sony, Brasil Game Show 2020'ye de Katılmayacak
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Sony, Brasil Game Show 2020'ye de Katılmayacak

Sony, bu yıl içerisinde bir etkinliğe daha katılmayacak. Japon teknoloji devi, Brasil Game Show 2020 planlarını iptal ettiğini duyurdu.

21.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:53
Sony, Brasil Game Show 2020'ye de Katılmayacak

Sony, bu yıl içerisinde bir etkinliğe daha katılmayacak. Japon teknoloji devi, Brasil Game Show 2020 planlarını iptal ettiğini duyurdu.

İlk olarak 2009 yılında düzenlenmiş olan Brazil Game Show, Latin Amerika genelindeki en büyük oyun etkinliği. Her ne kadar E3 ve GamesCom ile karşılaştırıldığında daha küçük çapta olsa da, oyun sektörünün dev isimlerini ağırlamasıyla önemli olduğunu söyleyeyim. Bu dev isimlerin arasında Sony de vardı ama bu sene bir benzeri ne yazık ki olmayacak. Gerçi Japon teknoloji devi PAX East 2020, GDC 2020 ve iptal edilen Taipei Game Show 2020 ve E3 2020'yi de pas geçeceğini duyurmuştu. Haliyle Brazil Game Show 2020 ile ilgili planlarını iptal ettiğini duyurması büyük sürpriz olmadı. Muhtemelen tam tersinin olması şaşkınlık yaratacaktı.

Sony, Brasil Game Show 2020 etkinliğinde yer almayacak

PlayStation_BR Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Uzunca bir durum değerlendirmesinden sonra Sony Interactive Entertainment, 2020 yılında Brasil Game Show'a katılmama kararı aldı. Brezilya'daki hayranlarımız ile etkileşime geçebilmek ve yılın sonuna kadar heyecan verici aktiviteler duyurabilmek için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulunulmuş.

Após uma longa avaliação, a Sony Interactive Entertainment decidiu não participar da Brasil Game Show em 2020. Não vemos a hora de podermos interagir com nossos fãs no Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o final do ano.

— playstation_br (@PlayStation_BR) April 20, 2020

Böylesi bir kararın neden dolayı alındığında dair bir açıklama yapılmamış olsa da aslında tahmin etmek için dahi olmaya gerek yok. Daha önceki etkinliklere katılmama nedeni ile büyük ihtimalle aynı. Yani COVID-19 ile ilgili olarak çalışanların sağlığının ve sıhhatinin düşünülüyor olması ki bu son derece makul bir neden. Ancak yine de üzücü olduğu bir gerçek.

Bu yılın Brasil Game Show etkinliği 8 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sao Paulo şehrinde düzenlenecek.

Kaynak: Tamindir

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