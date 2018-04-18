Sony A5 Boyutunda Yeni Dijital Kağıt Tablet Duyurdu

A5 Boyutunda Yeni Sony Digital Paper E Ink Tablet



Sony A4 boyutundaki DPT-RPT1 model numaralı A4 Dijital Kağıt Tablet modeline alternatif yeni ölçü duyurdu. Temelde A5 kağıt boyutundan oluşan, kalem kullanarak belge ve PDF notlar oluşturabileceğiniz harika bir yeni çalışma arkadaşı.

DPT-CP1 Model numarası ile duyurulan yeni model ne zaman satışa sunulur henüz belli değil. Japonya'ya özel kalma durumu da olabilir.

Sony'nin Duyurduğu A5 Boyutundaki Yeni Dijital Kağıt Tablet Özellikleri



10,3 inçlik ekran, inç başına 224 noktaya 1404 x 1872 çözünürlük ve 16 seviye gri tonlama kapasitesine sahiptir. DPT-CP1 16GB depolama alanına ve iOS, Android,Windows ve Mac tarafından kullanılabilmek için uygulama desteklelerine sahip.

5.9mm kalınlığında ve yaklaşık 0.5kg ağırlığında. Sont Tek şarj ile yaklaşık bir aylık kullanım imkanının olduğunu söylüyor. 650 dolar 70 bin Yen'lik fiyatı ile büyük kardeşinden 100 dolar daha ucuz.

Haziran ayında satışa sunulacak. Ancak Avrupa ve Türkiye'ye gelir mi? bilemiyorum.

https://www.teknotalk.com/sony-a5-boyutunda-yeni-dijital-kagit-tablet-duyurdu-63248/