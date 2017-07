Sony, 4k Kayıt Sorununu Çözdü!

Sony Xperia telefonlar ile yapılan en son 4K kayıt testleri sonucunda, şirketin ultra yüksek çözünürlüklü kayıt sorunlarını çözmüş olabileceği düşünülüyor. Phone Battlesadlı YouTube kanalı tarafından yapılan yeni testte sekiz Sony Xperia telefon 4K kayıt yarışına tabi tutuluyor.



Xperia Z3v, Z3+ ve Z5 gibi nispeten daha eski Sony telefonlar 11'inci dakikada yorgun düşerken, daha yeni cihazlar bir saate kadar kayıt yapmaya devam ediyor. Geçen ay piyasya sürülen, Sony'nin en yeni telefonu Xperia XZ Premium ise hiç durmadan sürekli kayıt edebiliyor gibi görünüyor.



4K HEAT TEST! Sony Xperia XZ Premium vs XZs vs XZ vs Z5P vs Z5 vs M5 vs Z3+ vs Z3v4K HEAT TEST! Sony Xperia XZ Premium vs XZs vs XZ vs Z5P (Z5 Premium) vs Z5 vs M5 vs Z3+ vs Z3v. How long does it take the 4K camera to overheat?



Gördüğünüz gibi, daha yeni Sony telefonlar 4K kayıt performansında daha iyi sonuç veriyor. Çoğu kullanıcı 10 dakikadan kısa kayıtlardan memnun olacak olsa da, hayranların daha yeni telefonlarda daha uzun kayıtlar yapabileceklerini bilmeleri oldukça önemli.