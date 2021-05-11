Sony 2022'ye kadar PS5 talebini karşılamakta zorluk yaşayabilir

PlayStation 5'in dünya genelinde yaşadığı problem olan stok sıkıntısı birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor. Detaylar haberimizde! Playstation 5'ler şu an satılıyor mu?

PlayStation 5 konsolunun dünya çapında yaşadığı problem bir süre daha devam edecekmiş gibi gözüküyor. PlayStation 5'in yaşadığı stok sıkıntısı dünya geneline yayılmış durumda.

Bloomberg'e açıklamalar yapan Sony mali işler müdürü Hiroki Totoki, 2022 senesine kadar konsolun talebini karşılamakta zorluk yaşamayı beklediklerini söyledi.

Hiroki Totoki tarafından söylenilene göre "Bu yıl talebin durulduğunu düşünmüyorum ve önümüzdeki yıl daha fazla cihaz stoğunu güvence altına alsak ve çok fazla PlayStation 5 üretsek bile stoğumuz talebi karşılayamaz."

"100 milyondan fazla PlayStation 4 sattık ve sahip olduğumuz pazar payı ile ünü düşündüğümüzde talebin kolayca düşeceğini hayal edemiyorum."

Sony 31 Mart 2021'de bitecek olan 2020 mali yılda 7.8 milyon PlayStation 5 sattı ve 31 Mart 2022'de sona erecek olan yeni mali yılda en az 14.8 milyon PlayStation 5 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.