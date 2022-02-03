Sony, 2021 mali yılı net kar tahminini yükseltti

Elektronik üreticisi Sony Group, 2021 mali yılı net karının 860 milyar yen (7,5 milyar dolar) olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Kovid-19'a rağmen Sony, kullanıcılarının evde geçirdiği sürede oyun, film ve müzik içeriklerini satın almaya yönelmesinden olumlu etkilenmeyi hedefliyor

Üretici firmaya göre, Sony daha önce açıkladığı 730 milyar yenlik 2021 mali yılı kapsamlı net kar tahminini 860 milyar yene (7,5 milyar dolar) yükseltti.

İşletme karını 1,2 trilyon yen (10,4 milyar dolar) bekleyen firma, satış gelirlerinin yüzde 10 artışla 9,9 trilyon yene (86,3 milyar dolar) yükselmesini hedefliyor.

Playstation 5

Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, "yeni platformlardan kullanıcı kazanma hedeflerine" değindi.

Totoki, "PlaysStation dışındaki platformlardan yeni kullanıcılar kazanarak, uzun dönem büyüme stratejimizle oyun ekosistemimizi genişleteceğiz" dedi.

Kasım 2020'de piyasaya sürülen PlayStation 5 konsolunun küresel satış hedefi, yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle 14,8 milyondan 11,5 milyona düşürüldü.

Nisan-aralık verileri

2021 Nisan-Aralık döneminde Sony'nin net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,9 düşüşle 771,1 milyar yene (6,72 milyar dolar) geriledi.

Satış gelirlerinin yüzde 13,2 artışla 7,66 trilyon yene (66,8 milyar dolar) yükseldiği bu dönemde, işletme karı yüzde 19,7 artışla 1,06 trilyon yene (9,2 milyar dolar) ulaştı.