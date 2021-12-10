Sonunda beklenen oldu: PUBG ücretsiz oluyor!

Bir süredir söylentileri kulaktan kulağa dolaşan ihtimal gerçek oldu, PUBG ücretsiz bir oyun olmaya hazırlanıyor!

2017 yılında gerçekleştirdiği ilk çıkışından bu yana battle royale türünün en büyük temsilcilerinden olmuş olan PUBG tahtını daha uzunca bir süre de kimselere kaptıracak gibi görünmüyor. Çıkışının ardından yakaladığı başarısı ile kendinden sonra gelecek olan battle royale oyunlarına örnek olan, battle royale furyasını başlatan ve pek çok ücretsiz alternatifine rağmen hala oyuncu sayısı ile en tepelerde tutunmayı başaran PUBG için The Game Awards ödül töreni esnasında bir duyuru geldi.

Oyun dünyasının en iyilerinin tam 30 farklı kategoride belirlendiği ödül töreninde pek çok önemli duyuru da yer aldı. Bunlardan biri de başta battle royale hayranları olmak üzere tüm oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Yapılan açıklamaya göre PUBG bedava oluyor! Oynaması tamamen ücretsiz bir free to play oyuna dönüşecek olan PUBG 12 Ocak 2022 itibariyle oyuncuların karşısına tamamen ücretsiz bir yapım olarak çıkacak. PS4, Xbox One ve PC platformlarının tümünde ücretsiz olacak olan yapımı önceden para verip satın almış olan oyuncuların hesapları ise premium statüsüne yükseltilecek ve böylece herhangi bir hak kaybı yaşamalarının önüne geçilmiş olacak.

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