Sonuç Ne Olursa Olsun Saygı Duyacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız buna, bu herkes için geçerlidir." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçime yönelik çalışma yürütenlerin emeğinin boşa gitmesine göz yummayacaklarını söyleyen Çelik, "Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır, süreç sağlıklı işlemelidir, şeffaf işlemelidir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız buna, bu herkes için geçerlidir." diye konuştu.

Ömer Çelik, AK Parti'nin 15. kez seçimden zaferle çıktığına işaret ederek, milletin bu seçimde de Türkiye'nin en güçlü partisi olma unvanını partilerine verdiğini belirtti. Çelik, "Bizim hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değildir. Hak edilmeyen bir zafer arayışı bizim kapımızdan içeri girmez." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın da seçimde birinci olduğunu belirten Çelik, "Hak edilmiş zafer meselesi başkalarının kendilerine yakıştıracağı bir etiket olabilir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, süreci sağduyulu şekilde yürüteceklerini belirterek, milli iradenin üstünde güç tanımadıklarına dikkati çekti.

Ankara ve İstanbul'da yürütülen çalışmanın, hukuki ve seçimler sonrasında bütün siyasi partilerin başvurduğu bir müessesenin tekrar işletilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, sükunetle ve saygıyla sonucun beklenmesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Çelik, bazı siyasilerin vatandaşları inciten, tahrik eden ve tüm süreci sabote etmeye çalışan ifadelerini gördüklerini kaydederek, "Bu milletin demokratik bilinci ve bu millette tecessüm etmiş olan demokratik olgunluk, bu süreci de gayet doğal ve saygın bir süreç olarak atlatmamızı ve sonuca da hep beraber saygı duymamızı getirecektir." dedi.

Kendi siyasi tarihlerini aynı zamanda demokratik mücadele ve seçimler tarihi olarak okuduklarını dile getiren Çelik, "Arzu ettiğimiz gibi çıksa da çıkmasa da sonuca aynı şekilde saygı gösterilmesi konusunda en yüksek hassasiyetimizi her zaman ifade ettik." şeklinde konuştu.

"Süreç YSK'nin uhdesinde yürümektedir"

Çelik, sürecin tek başına kendileri tarafından yürütüldüğü gibi yorumların yapıldığına dikkati çekerek, sürecin YSK'nin uhdesinde yürüdüğünü, tüm siyasi partilerin gözlemci olduğunu anlattı.

"İtirazlarımızı biz yapıyoruz, diğerlerinin de itiraz yapacağı yerler olacaktır." diyen Çelik, bazı haberlerde itiraz sürecinin dışında tüm oyların yeniden sayılacağı gibi birtakım yorumların bulunduğunu ancak itiraz mekanizmasının önceki mekanizmanın aynısı olarak işlediğini, yeni bir durumun olmadığını aktardı.

Ömer Çelik, sorumlunun AK Parti Genel Merkezi olduğu gibi bazı yaklaşımların da ortaya çıktığını ifade ederek, "Çok sayıda spekülatif habere itibar edilmemesi gerekiyor. Herhangi bir haber duyulduğunda bununla ilgili infial oluşturacak bir duygu durumu ortaya çıktığında lütfen bu haberler iyi test edilsin, sonuçlarına iyi bakılsın. Bu süreçten de gayet sağlıklı bir şekilde çıkacağız." diye konuştu.

"Hiçbir provokasyona mahal vermeyeceğiz"

Her zaman olduğu gibi seçimlerin sonunda kazanan ve kaybeden partilerin olduğunu anımsatan Çelik, "Kaybedenler olur, ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya düşenler olur ama kaybeden tek bir vatandaşımız yoktur. Bütün vatandaşlarımız her seçimin sonunda kazanırlar, bu anlayışla faaliyetlerimizi yürütürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, itirazların sonuçlanmasının ardından çıkan sonuca net bir şekilde saygı göstereceklerini dile getirerek, "Hiçbir provokasyona mahal vermeyeceğiz. Yurt dışı kaynaklı birtakım şer şebekelerinin ortaya koymaya çalıştığı yaklaşımlara ve bunları içeriye tercüme eden birtakım yaklaşımlara kesinlikle yüz vermeyeceğiz. Aynı demokratik olgunlukla, yüzde 85 oranındaki bir katılımı ortaya koymuş bu demokratik olgunlukla bu süreci de tamamlayacağız. Kazanan yine Türkiye Cumhuriyeti olacaktır, milletimiz olacaktır ve demokrasimiz olacaktır." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA