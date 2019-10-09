"Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"

"Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, "Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

09.10.2019 15:20

ABD Başkanı Donald Trump, "Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarını sürdürüyor. Çeşitli gruplar arasındaki savaşların yıllardır sürdüğüne dikkat çeken Trump, "ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı. Biz, 50 askerimizi çektik Avrupa'nın kabul etmediği DEAŞ militanlarıyla Türkiye ilgilenmeli. Saçma, sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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