"Sonsuz Oda" ile hayatınıza yeniden yön vermeye hazır olun!

20.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:48

'Usta isimlerden ders alma fırsatını kaçırmayın!'

Sanatçı ve eğitmen Süeda Çil tarafından planlanan "Sonsuz Oda" FİLM-TV başlığında Demet Akbağ, Gani Müjde, Çağan Irmak, Faruk Teber, İrfan Şahin, Sumru Yavrucuk, Harika Uygur, Öykü Gürman, Arif Pişkin, Derya Alabora, Tümay Özokur, Mustafa Şevki Doğan, Aslı Bekiroğlu gibi isimler bulunuyor.

İlk etapta FİLM-TV kategorisi ile yayına girecek olan Sonsuz Oda 2020 yılının ilk aylarında MÜZİK ve SPOR kategorilerinde de hizmet vermeye başlayacak. MÜZİK kategorisinde Harun Tekin, İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Ömer Özgür, Kerem Özyeğen, SPOR kategorisinde Cüneyt Çakır, Ertuğrul Sağlam, Fernando Muslera gibi Türkiye'nin önde gelen usta ve popüler isimleri sizleri ulaşmak istediğiniz hedeflere bir adım daha yakınlaştıracak.

Her nerede olursanız olun cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan girerek ulaşabileceğiniz online çevrimiçi ders programlarıyla uzmanlaşmak istediğiniz alanlarda hızla ilerleyebileceğiniz "Sonsuz Oda" projesi, A'dan Z'ye kadar adeta canlı bir kütüphane olmaya aday olacak.

"Sadece Online Eğitim almayacak aynı zamanda büyük bir ailenin bir parçası olacaksınız!"

Türkiye'de bir ilk yaratarak bir 'tık' ile evinize, odanıza, bilgisayarınıza gelerek yaratıcılığınızın ve eğitiminizin sınırlarını keşfetmeye zorlayan "Sonsuz Oda"nın arkasında yapımcılar, yönetmenler, cast direktörleri ve tecrübeli oyunculardan, müzisyenlerden oluşan kocaman bir aile var. Kendinizi denemeye, göstermeye ve dinletmeye hazır olun. Kendi kişisel bilgilerinizden, fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan oluşan özel sayfanızla Sonsuz Oda'da sadece eğitim almayacak bu eğitimin sonuçlarını da gerçek hayatta test etme şansı bulacaksınız.

'Amacımız bu sektörde kariyer yapmak ve kendini alanında uzmanlaştırmak isteyen kişiler için doğru bir yol haritası çizmek."

Projenin oluşum fikrini ortaya çıkaran Süeda Çil; "günümüz gençleri şimdilerde ellerindeki akıllı telefonlardan e-kitap okurken 50 yıl sonraki gençlik, bizim bildiklerimizi sadece kitaplardan mı öğrenecek?" sorusunun cevabını Sonsuz Oda'yla bulduğunu belirtiyor. Projenin finansal ve teknolojik gelişimini Sors Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kodal önderliğinde kurulan yatırımcı grubu üstlendi. İşin görünmeyen kısmında bulunan tecrübeli yazılım ve prodüksiyon kadrolarıyla bu işte başarılı olmak için ciddi bir ekip çalışması yapıldı.

Süeda Çil tüm bilgileri 'sonsuz' kılmak için, onları 'Sonsuz Oda'ya sığdırmaya çalıştıklarını söylüyor. Her geçen gün büyümeye kararlı olan SONSUZ ODA, oyunculuk, müzik, spor ve hayatın merak edilen tüm dallarında sizi hedefinize ulaştırmak istemektedir.

Kaynak: Bültenler