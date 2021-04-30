Sons of The Forest çıkış tarihi belli oldu mu? The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın tanıtım fragmanı paylaşıldı!
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Sons of The Forest çıkış tarihi belli oldu mu? The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın tanıtım fragmanı paylaşıldı!

Sons of The Forest çıkış tarihi belli oldu mu? The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest'ın tanıtım fragmanı paylaşıldı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Endnight Games, 2014 yılında piyasaya sürülen hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam serisi olan Sons of the Forest için 2021 yılını hedef göstermişti. Sons of the Forest çıkış tarihi belli oldu mu? Sons of the Forest tanıtım fragmanı!

Endnight Games, oyunun özellikleri hakkında pek bir şey açıklamamış olsa da, ilk oyunun devamı niteliğinde olduğu biliniyor. İlk oyunun, ve devam filminin önceki fragmanını inceleyen hayranlar, bu sefer baş kahramanın The Forest'da görünen Timmy olabileceğini düşünüyor.

SONS OF THE FOREST ÇIKIŞ TARİHİ

23 Aralık 2020 tarihinde çıkacağı duyurulan oyunun çıkış tarihi ertelenmişti. Endnight Games ekibi tarafından geliştirilen Sons Of The Forest, 2021 yılında çıkacak ancak tam tarihi henüz açıklanmadı. Oyun Unity grafik motoru kullanılarak geliştiriliyor.

SONS OF THE FOREST 2021

Sons of the Forest fragmanı çoğunlukla birinci şahıs oynayışa ve üst düzey grafiklere bir bakış açısı sunar nitelikte. Ana karakter, adanın etrafında odun kesip kendine kaynak sağlıyor ve bu sırada farklı türde canavarlarla savaşıyor.

The Forest ilk çıkışını 2014 yılında erken erişimle gerçekleştirdi. 2018'in sonuna gelindiğinde oyun tamamen kullanıma sunuldu. Endnight Games, VR desteği dahil olmak üzere oyunu sürekli bir şekilde güncellemeye devam etti. Oyunun çıkışının üstünden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala en iyi hayatta kalma korku oyunlarından biri olduğu söylenebilir.

Endnight Games, 2021 yılında çıkış yapacağını duyurduğu The Forest'ın devam oyunu Sons of the Forest hakkında henüz resmi bir çıkış tarihi duyurmadı. Ayrıca, oyunun hangi platformlara geleceği de belirsizliğini koruyor.

SONS OF THE FOREST TANITIM FRAGMANI

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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