Sonny Anderson'nın Lyon Formasıyla Son Anları
Sonny Anderson'nın Olympik Lyon forması ile son anlarını tekrar yaşayın. Sonny Anderson 1999-2003 yılları arasında Lyon'da oynadı. Barselona'dan transfer olan Brezilyalı 161 maç oynadı ve 94 gol attı.
29.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:11
Sonny Anderson'nın Olympik Lyon forması ile son anlarını tekrar yaşayın. Sonny Anderson 1999-2003 yılları arasında Lyon'da oynadı. Barselona'dan transfer olan Brezilyalı 161 maç oynadı ve 94 gol attı.
Kaynak: Dugout