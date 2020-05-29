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Sonny Anderson'nın Lyon Formasıyla Son Anları

Sonny Anderson'nın Olympik Lyon forması ile son anlarını tekrar yaşayın. Sonny Anderson 1999-2003 yılları arasında Lyon'da oynadı. Barselona'dan transfer olan Brezilyalı 161 maç oynadı ve 94 gol attı.

29.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:11

Sonny Anderson'nın Olympik Lyon forması ile son anlarını tekrar yaşayın. Sonny Anderson 1999-2003 yılları arasında Lyon'da oynadı. Barselona'dan transfer olan Brezilyalı 161 maç oynadı ve 94 gol attı.

Sonny Anderson'nın Lyon Formasıyla Son Anları
Kaynak: Dugout

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