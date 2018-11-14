Sönmez: Varlık Fonu Türkiye'nin Yetenek Havuzu Olacaktır

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur.

Sönmez: Varlık Fonu Türkiye'nin Yetenek Havuzu Olacaktır

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur. Varlık fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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