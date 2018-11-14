Sönmez: Varlık Fonu Türkiye'nin Yetenek Havuzu Olacaktır
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin sermaye çözüm platformu, Türkiye'nin stratejik yatırım platformudur. Varlık fonu, 5 yıllık, 10 yıllık zaman diliminde Türkiye'nin yetenek havuzu olacaktır. Türkiye'nin uluslararası kartviziti olmak zorundadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com