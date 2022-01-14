ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Personeline, Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi

Bakanlık, kadın konukevi ve ŞÖNİM'lerde bir taraftan kadınları güçlendirme çalışmaları yaparken; bir taraftan da görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor.

Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamını kurgulayabilmesi amacıyla kadın alanında görevli personele yönelik eğitim programlarına devam eden Bakanlık, bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında yer alan meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını hayata geçirdi.

40 ilde başladı

Bakanlık, UNİCEF işbirliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimlerine başladı. İlk başta 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimlerde neler öğreniyorlar?

Eğitimlerde, ŞÖNİM ile kadın konukevlerindeki meslek elemanları, hizmet alanların gelişimlerini, sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini arttırmayı destekleyici bilgilerin nasıl verileceğini, gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde nasıl yardımcı olacaklarını ve hizmet alanın olumsuz düşüncelerini pozitif olarak tekrar yorumlamayı öğreniyorlar.

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