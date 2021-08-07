Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor

- Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor Kendisi de lisanslı bir tekvandocu olan anne Songül Sürmeneli yaşadığı o anları anlattı "O anlar o dakikalar bitmek bilmedi" "Çok büyük bir sabırla fedakarlıkla çalıştılar;

- Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor

Kendisi de lisanslı bir tekvandocu olan anne Songül Sürmeneli yaşadığı o anları anlattı

"O anlar o dakikalar bitmek bilmedi"

"Çok büyük bir sabırla fedakarlıkla çalıştılar; Bu bir günde birkaç ayda olmadı, bu madalyayı kazanmak yıllar aldı"

"Kızım şampiyon olup yumruğunu havaya kaldırınca 'Allah, Le ilahe illallah' dedim"

Anne şampiyon kızı ile görüntülü olarak cep telefonu ile görüştü

TRABZON - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ailesi kızları ile gurur duyuyor.

Kendisi de lisanslı tekvandocu olan Busenaz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli, kızının şampiyonluk maçında dakikaların bitmek bilmediğini belirterek sevinçlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı duygu dolu dakikaları anlatan anne Sürmeneli, "O anlar, o dakikalar bitmedi. Sevincimiz baya büyük. Buse Naz tek değil Busenaz'ın arkasındaki camia olduğu gibi çok büyük. Bir sabırla, fedakarlıkla çalıştılar. Bu bir günde birkaç ayda olmadı. Bu madalyayı kazanmak yıllar aldı. Çocukluğundan beri olimpiyat şampiyonluğu için baba ve annesi olarak her türlü fedakarlıkta bulunduk. Trabzonspor Kulübü'ne başkanına teşekkür ederiz, ellerinden öperiz. Sınırsız destekleri oldu. Cahit hocamızın sabrı ile büyük fedakarlıkları ile buralara geldik, bu günleri gördük" dedi.

Kızının şampiyon olup yumruğunu havaya kaldırınca "Allah, Le ilahe illallah" diye bağırdığını belirten anne Songül Sürmeneli, Tokyo'daki kızıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek sevincine ortak oldu. Anne Sürmeneli, "İyi ısır ısır, koparma, sağlam getir onu. Hepinize teşekkür ederim. Allah nazardan korusun. Üçünüzü de öpeceğim alnınızdan, hak ettiniz. Her yer bayraklarla heyecanla artık nefesimiz yetmez oldu" diyerek kızını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin