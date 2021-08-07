Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor

Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ailesi kızları ile gurur duyuyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ailesi kızları ile gurur duyuyor.

Kendisi de lisanslı tekvandocu olan Busenaz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli, kızının şampiyonluk maçında dakikaların bitmek bilmediğini belirterek sevinçlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı duygu dolu dakikaları anlatan anne Sürmeneli, "O anlar, o dakikalar bitmedi. Sevincimiz baya büyük. Buse Naz tek değil Busenaz'ın arkasındaki camia olduğu gibi çok büyük. Bir sabırla, fedakarlıkla çalıştılar. Bu bir günde birkaç ayda olmadı. Bu madalyayı kazanmak yıllar aldı. Çocukluğundan beri olimpiyat şampiyonluğu için baba ve annesi olarak her türlü fedakarlıkta bulunduk. Trabzonspor Kulübü'ne başkanına teşekkür ederiz, ellerinden öperiz. Sınırsız destekleri oldu. Cahit hocamızın sabrı ile büyük fedakarlıkları ile buralara geldik, bu günleri gördük" dedi.

Kızının şampiyon olup yumruğunu havaya kaldırınca "Allah, Le ilahe illallah" diye bağırdığını belirten anne Songül Sürmeneli, Tokyo'daki kızıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşerek sevincine ortak oldu. Anne Sürmeneli, "İyi ısır ısır, koparma, sağlam getir onu. Hepinize teşekkür ederim. Allah nazardan korusun. Üçünüzü de öpeceğim alnınızdan, hak ettiniz. Her yer bayraklarla heyecanla artık nefesimiz yetmez oldu" diyerek kızını kutladı. - TRABZON

Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor
Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Songül Sürmeneli, olimpiyat şampiyonu kızı ile gurur duyuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 13:53:10. #1.15#

title