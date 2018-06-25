Tatil Sezonunu Bodrum'da Açan Songül Karlı Dekoltesiyle Dikkat Çekti
Şarkıcı Songül Karlı, Bodrum Türkbükü'nde bir yatta görüntülendi. 44 yaşındaki Karlı, düzgün fiziği ve derin göğüs dekolteli bikinisiyle dikkat çekti.
Tatil sezonu Bodrum'da açan Songül Karlı, yat sefası yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı bir yandan güneşlendi bir yandan kitap okudu
GÖĞÜS DEKOLTESİ VE FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
44 yaşında bir çocuk annesi Songül Karlı, derin dekolteli bikinisi ve düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.
KENDİSİNİ SERİN SULARA BIRAKTI
Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuduğu gözlenen Karlı, sıcaktan bunalınca kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Sanatçı, vatandaşlık görevin yerine getirmek için tatiline yarıda bırakarak İstanbul'da oy kullandı.
İşte Songül Karlı'den yat tatilinden görüntüler...
YORUMLAR (12)
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KEMİKLİ DANA ETİNİN KİLOSU KAÇTAN GİDİYOR BU ARLAR ARKADAŞLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Selam songül cüm masaj lazım mıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maşallah.....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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heryeri dolgu gögus silikonCevap Yaz Yayından Kaldır
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Abi bu nedir ya....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır