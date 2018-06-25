Tatil Sezonunu Bodrum'da Açan Songül Karlı Dekoltesiyle Dikkat Çekti

Tatil sezonu Bodrum'da açan Songül Karlı, yat sefası yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı bir yandan güneşlendi bir yandan kitap okudu

GÖĞÜS DEKOLTESİ VE FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

44 yaşında bir çocuk annesi Songül Karlı, derin dekolteli bikinisi ve düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.

KENDİSİNİ SERİN SULARA BIRAKTI

Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, bir yandan güneşlenip bir yandan kitap okuduğu gözlenen Karlı, sıcaktan bunalınca kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Sanatçı, vatandaşlık görevin yerine getirmek için tatiline yarıda bırakarak İstanbul'da oy kullandı.

İşte Songül Karlı'den yat tatilinden görüntüler...