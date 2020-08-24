Songül Karlı iki yıl sonra kamera karşısına geçti Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Kaynak: Snob Magazin