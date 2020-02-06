Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2)
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Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2)

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) cenazesi İzmir'e getirildi.

06.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:38
Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2)

seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) cenazesi 'e getirildi. Bozkurt'un cenazesinin Örnekköy Mezarlığı'nda bulunan morga koyulduğu ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
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