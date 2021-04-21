Song of Horror ın çıkış tarihi belli oldu! PS4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşuyor.

Yayıncılığını Raiser Games'in yaptığı ve tasarlayıcılığını Protocol Games'in yaptığı sabit kameralı şekilde olan hayatta kalma korku oyunu Song of Horror'un 28 Mayıs itibariyle PlayStation 4 ve Xbox One'da yer alacağı açıklandı.

Song of Horror PC formatının ilk iki bölümü Ekim 2019, üçüncü bölümü Aralık 2019, dördüncü bölümü Ocak 2020 ve beşinci bölümü Mayıs 2020'de açıklanmıştı. Konsol versiyonu ise beş bölümü de tek pakatte kaplayacak.

SONG OF HORROR ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen oyunun konsollarda çıkış tarihi 28 Mayıs olarak duyuruldu.

SONG OF HORROR TANITIM YAZISI

Ünlü yazar Sebastian P. Husher, ailesiyle birlikte kayıplara karıştı. Endişelenmeye başlayan editörü, onu bulması için bir asistanını gönderdi, ancak ondan da bir daha haber alınamadı... Bu vakalar bir dizi olayın fitilini ateşledi ve kısa süre içinde korkunç bir gerçek ortaya çıktı; tüm bunların sorumlusu, Varoluş olarak bilinen isimsiz, karanlık bir varlık.

DURDURULAMAZ BİR VARLIK

Song of Horror gerçek anlamda dinamik bir korku deneyimi sunar: Hikayenin baş düşmanı, sadece Varoluş olarak bilinen doğaüstü bir varlıktır ve senin eylemlerine ve kararlarına uyum sağlayan gelişmiş bir Yapay Zeka tarafından kontrol edilmektedir. Senin oyun tarzına göre hareket eden ve seni beklenmedik yöntemlerle avlayan bu uhrevi varlık dayanılmaz bir korku deneyimi sunacak. Her oyuncu ve oyun tarzı için gerilimin planlı bir dizi olay yerine doğal olarak arttığı eşsiz bir oyun deneyimi yaratacak.

13 OYNANABİLİR KARAKTER

Bir oyuncu olarak bu hikayeyi bir dizi farklı, hikaye ile arasında kendine özgü bir bağı olan bir dizi karakterin gözünden yaşayacaksın. Her karakter farklıdır ve soruşturmaya özgün bir bakış açısı sunarak ipuçlarına ve eşyalara farklı bir gözle bakmana neden olmaktadır. Karakterlerin eylemleri ve kararları dünyayı şekillendirecek: Bazı karakterler hikayenin belirli kısımları hakkında daha fazla veya az bilgiye sahiptir, bazıları ise doğaüstü olaylara karşı daha etkilidir, ama Varoluş tarafından yakalanırlarsa hepsi ölebilir ve ölümün telafisi yok. Biri öldüğünde hikayede ilerlemek için başka bir karakteri seçmen ve bu ölümlerin boşa gitmemesi için soruşturmayı sürdürmen gerekecek.

KORKUNÇ MEKANLARI KEŞFET

Gizemli bir antika dükkanı, unutulmuş bir manastır, terk edilmiş bir tımarhane... Song of Horror'daki her mekan, bu türün klasik eserlerinden esinlenilmiştir. Oyunun yarattığı atmosferin acı verici gerilimine dayanmaya çalışırken zorlayıcı bulmacaları çözmene yardımcı olacak ipuçlarını ve eşyaları toplamak için bu lanetli yapıları keşfet ve araştır.