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Soner Tolungüç: Karşıyaka gençlerle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, futbolda koronavirüs pandemisi sonrası tüketmenin değil üretmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Soner Tolungüç: Karşıyaka gençlerle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor
21.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:07

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, futbolda koronavirüs pandemisi sonrası tüketmenin değil üretmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

İzmir ekibinin 2016 yılında transfer yasağı almasının ardından yoluna altyapı oyuncularıyla devam ettiğini ve bu süreçte hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirten Soner Tolungüç, "2016 yılında transfer yasağı geldikten sonra kulüp maddi açıdan iyi olmadığı için özkaynaklara dönme yolunu seçmiştik. Bu alt gruptan gelen oyuncularla Karşıyaka'nın 4 senelik süreci gayet iyi bir götürdüğünü söyleyebiliriz. Kendi çocuklarımıza güvendiğimiz zaman, doğru eğitim verildiği takdirde çok yetenekli oyuncunun çıkacağına inanıyorum. Karşıyaka kendi altyapısından çıkardığı gençlerle hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte. Hem özkaynaklarımızı kullanarak hem de kulübün gelecekteki yapılanması oluşturmak için çalışmalarımız kısa, orta ve uzun vadede devam ediyor. Kulübe altyapı için kazandırılan arsa önemli bir milat olacak. O altyapı  tesisiyle ilgili yeni proje çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNU MUTLU BİTİREREK DİRİLİŞİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

Kulübün iyi yolda olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Hedefleri olan büyük bir camianın içinde çalışıyoruz. Bulunduğumuz yer Karşıyaka'nın hiç istemediği durum. Buradan çıkmak bizlere ve Karşıyakalılara düşüyor. Kulübün ekonomisinin düzeldiğinde ve gerekli şartların oluştuğunda Karşıyaka'nın iyi yerlere gelebileceğini söyleyebiliriz. Bunun için de gerekli ışıklar var. Başkanımız ve yönetim kurulu büyük özveriyle çalışıyor. KSK gibi büyük bir marka ve camianın bir parçası olmak, burada çalışmak benim için büyük bir onur ve mutluluk verici bir olaydır. Sezon sonunu mutlu bitirerek Kaf Sin Kaf'ın dirilişini başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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