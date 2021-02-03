Soner Sarıkabadayı: Hasan'ın her şeyiyle eşim ilgileniyor
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Soner Sarıkabadayı: Hasan'ın her şeyiyle eşim ilgileniyor

03.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:55
Soner Sarıkabadayı: Hasan'ın her şeyiyle eşim ilgileniyor

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya giden Sarıkabadayı, "Oğlumuzun her şeyi ile eşim ilgileniyor.

Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya giden Sarıkabadayı, "Oğlumuzun her şeyi ile eşim ilgileniyor. Eşime yardımcı olacak birisini düşünmüyoruz. Sağ olsun şimdilik üstesinden geliyor" dedi. Muhabirlerin "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna ise şarkıcı, "Yakında şarkı çıkaracağım, ufak tefek şeyler kaldı. Çok güzel bir parça geliyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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