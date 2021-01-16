Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum

16.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:07
Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum

Çift, 3 aylık oğulları Hasan Matias'la objektiflere poz verdi.

Çift, 3 aylık oğulları Hasan Matias'la objektiflere poz verdi. Sarıkabadayı, babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söyledi: "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum." Ünlü şarkıcı, sevenleriyle de sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Üç ay önce annelik heyecanı yaşan Madelein Lopez Camelo kısa sürede doğum kilolarından kurtuldu. Lopez'in fit hali dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Donald Trump Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül İsmail Kartal Stjepan Tomas Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Kaza Altın Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soner Sarıkabadayı: Babalığı öğreniyorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 08:08:38. #1.15#
title