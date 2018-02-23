Soner Halisdemir'den Afrin Harakatı'na Tam Destek

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini söyledi. Demir, "72 yaşındaki babam bile çağırsalar cephede savaşırım diyor" dedi.

Ak Eğitim Seferberliği kapsamında Kilis'te bulunan Gülbaba Ortaokuluna yaptırılan 15 Temmuz Köşesi ve Kütüphane açılışı programına katılan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir burada öğrencilere 15 Temmuz'u ve şehit kardeşini anlattı.

"Görüntüleri izleyince gururlandık"

Kütüphane açılışı sonrası bir açıklama yapan Demir, şehit kardeşi Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurma anına ilişkin basına yansıyan görüntüleri değerlendirdi. Görüntüyü izlediklerinde ailece gururlandıklarını vurgulayan Soner Halisdemir, "Kardeşim aslanlar gibi, vatanımızı sancağımızı bir haine teslim etmedi. Sonunda komutan şehadet var dediğinde koşar adımla haini alnının ortasından indirdi. Kendisi de şehadet makamına ulaşarak bizi ayrıca gururlandırdı. Komutan diyor ki karargah senin namusun orayı hainlere verme. Evet biz anamızı satmadık hamdolsun. Biz her zaman şunu deriz, anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millet. Biz böyle yetiştik" ifadelerini kullandı.

"Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz"

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Soner Halisdemir, "Gerektiğinde canımızı feda ederek vatanımıza milletimize sahip çıkarız. Afrin operasyonunda da biz tüm şehit aileleri ve gaziler olarak, millet olarak ordumuzun devletimizin yanındayız. Biz şehit verdik biz yokuz demek değildir. Bugün biz de hazırız hamdolsun, biz de bugün emir gelirse bizde cepheye gider savaşırız. 72 yaşında babam var, o bile diyor ki beni komutan çağırsa ben bile gelir o cephede savaşırım" diye konuştu. - KİLİS