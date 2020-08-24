Soner Egesel kimdir? Soner Egesel kaç yaşında nereli? Soner Egesel hayatı ve biyografisi!
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Soner Egesel kimdir? Soner Egesel kaç yaşında nereli? Soner Egesel hayatı ve biyografisi!

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel2in vefatı sonrası Soner Egesel kimdir? Soner Egesel kaç yaşında nereli? Soner Egesel hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

Soner Egesel kimdir? Soner Egesel kaç yaşında nereli? Soner Egesel hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:16

Türkiye'nin önemli gitaristlerinden Soner Egesel'in vefat haberi geldi. Üzücü haber sonrası Soner Egesel kimdir? Soner Egesel kaç yaşında nereli? Soner Egesel hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

SONER EGESEL KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğdu. Gitar çalışmalarına Gürsel SÜER ile başladı. Hocasının yönlendirmesi ile O.D.T.Ü. Klasik Gitar Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ahmet KANNECİ'nin öğrencisi oldu. Lisans öğrenimini Polonyalı gitarist Ireneusz STRACHOCKI ile "Yüksek Onur Derecesi" alarak tamamladı. Yüksek Lisans Programı'nı 1996, Sanatta Yeterlik Programı'nı da 2000 yılında, yine "Yüksek Onur Derecesi" ile tamamladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent unvanını almaya hak kazandı. 1987-2001 yılları arasında, Kağan KORAD ve Kürşad TERCİ ile kurdukları "Bilkent Gitar Üçlüsü", yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konserler verdi ve kayıtlar yaptı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda çalıştı. Sanatsal çalışmaları çerçevesinde çeşitli vesilelerle Leo BROUWER, Costas COTSIOLIS, Hubert KAPPEL, Marco SOCIAS gibi ustalarla çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görev yapmaktadır.

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