Soner Aydoğdu: "Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz"
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Soner Aydoğdu: "Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Soner Aydoğdu: "Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz" Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, yeni sezona iyi hazırlanarak Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

- Soner Aydoğdu: "Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

İZMİR - Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Soner Aydoğdu, yeni sezona iyi hazırlanarak Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi. Aydoğdu, stadyumlara seyirci alınacağını da hatırlatarak, "Taraftarımızı çok özledik, kavuşacağımız zamanı bekliyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden sarı-kırmızılılarda, deneyimli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

Yeni sezonun sakatlıksız bir sezon olmasını dileyen Soner Aydoğdu, "Kendimize de başarılı bir sezon diliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz, özlemişiz. Evimizde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahaya indik ve çalışmalara başladık. İnşallah bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, seyircili maç oynanma kararını da hatırlatarak, "Taraftarlarımızı da çok özledik. Yeni sezonda belli bir sayıda taraftar alınacağını öğrendik. Onları gerçekten de çok özledik. İnşallah en kısa sürede kavuşacağımız zamanı bekliyoruz" diye konuştu.

Soner Aydoğdu, 2019-2020 sezonunda Göztepe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 5 gol atarken, 8 kez de asist yapmıştı. Aydoğdu, 2020-2021 sezonunda ise 41 resmi maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Soner Aydoğdu: 'Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz'
Soner Aydoğdu: 'Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz'
Soner Aydoğdu: 'Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz'
Soner Aydoğdu: 'Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy

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Soner Aydoğdu: "Süper Lig'e en iyi şekilde başlamak istiyoruz" - Haberler Spor
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