Soner Arıca'dan gelen samimi itiraflar
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Soner Arıca'dan gelen samimi itiraflar

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz gün Kafa Radyo'da Pınar İnanç Akar'ın konuğu oldu

21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Soner Arıca'dan gelen samimi itiraflar

'Best of albümü yapacağım'

Dinleyicilerden gelen sorular karşısında samimi itiraflarda bulunan Arıca, "Best of albüm yapmalı" isteği üzerine "Yıl sonuna kadar mutlaka 2 yeni şarkı daha paylaşacağım. YouTube özel yaptığım projeler devam edecek; ama ilerleyen yıllarda mutlaka bir best of albümü yapacağım" dedi.



'Kendimi çocuk gibi hissediyorum'

"Benjamin Button gibisiniz. Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise Arıca, "Allah nasıl bir kader yazdı bilemiyoruz tabi; ama kendi payıma düşen kısımda yaşlanmayı bitirdim. Clint Eastwood gibi bir adam var, heykel gibi duruyor. Ajda Pekkan'ı görmüyor musunuz? Rüzgar gibi esiyor. O yıllara bir gelelim o zaman bakacağız hikayeye, şimdi kendimi çocuk gibi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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